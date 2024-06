Sever Srbije da se spremi: U naredna dva sata...

Republički hidrometeorološki zavod Srbije oglasio se povodom najnovije vremenske prognoze.

"U naredna dva sata na krajnjem severu Bačke i Banata lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom", najavljuje RHMZ. Do kraja sedmice pretežno sunčano i sve toplije, ponegde uz malu ili umerenu oblačnost. Maksimalne temperature do ponedeljka (08.06. – 10.06) od 30 do 34°C, a zatim (od 11.06) malo svežije s najvišom temperaturom od 27 do 32°C. Uz lokalni razvoj oblačnosti u ponedeljak (10.06) i utorak (11.06) očekuje se nestabilno vreme, mestimično s