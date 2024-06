Opozicija u Nišu nastavlja pregledanje biračkog materijala: Ovo je epska krađa

Predstavnici niške opozicije nalaze se ispred Gradske izborne komisije u Nišu kako bi nastavili sa pregledanjem biračkog materijala.

Očekuju da neće biti problema, jer, kako ističu, po zakonu do večeras imaju rok za razgledanje materijala, javlja N1. Tamara Milenković Kerković sa liste "Biramo" rekla je za N1 da su u dosadašnjem pregledanju materijala naišli na frapantna kršenja zakona i povrede prava. "Pregledali smo stotinak džakova, ostalo je 97. S obzirom na to što smo našli do sada, sigurni smo da ćemo naći još mnogo toga ovde. Ovo je epska kađa", navela je ona. Kako je kazala, opozicija