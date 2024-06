U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, posle podne ponegde kratkotrajna kiša

U Srbiji će danas, prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, biti pretežno sunčano i toplo.

Posle podne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije i na krajnjem severu Vojvodine, uz izolovani razvoj oblačnosti, očekuje se retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Duvaće slab, promenljiv vetar. Najniža temperatura biće od 14 do 20, najviša od 30 do 34 stepena Celzijusa. U Beogradu će danas biti pretežno sunčano i toplo. Duvaće slab, promenljiv vetar. Najniža temperatura biće od 17 do 20, najviša oko 33 stepena Celzijusa,