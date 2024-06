Muž šejle Zonić zaplakao pred kamerama! Objavio snimak pred finale: Otkrio koja se simbolika krije iza pevačicinog rednog broja

Šejla Zonić pobedila je u " Zvezdama Granda", a njen suprug je pred samo finale poslao jaku poruku na društvenim mrežama i otkrio simbol broja 8 pod kojim se takmičila njegova supruga. - Ja kao Šejlin suprug pozivam sve ljude na glasanje večeras, a posebno vas koji nikad niste glasali.

Iskreno, ja sam glasao samo jednom u životu za Mirzu Selimovića, koi je pobedio. Šejla je pod rednim brojem 8, koji je i simbol beskonačnosti. Interesantno poklapanje. A pobediće onaj čija se publika najviše angažuje, sretno svim takmičarima, rekao je u videu.

Inače, Šejla je bila presrećna kada je saznala da je ona pobednik, a kamere su zabeležili i suze njenog muža, koji takođe nije