Sedmica pred nama uz pljuskove i nešto nižu temperaturu

Nedelja pred nama biće nestabilna, uz nešto nižu temperaturu i pljuskove.

U ponedeljak popodne mogući su pljuskovi sa grmljavinom, a temperatura će biti od 21 do 31 stepen. Vetar će biti umeren i jak jugozapadni i južni, posle podne i uveče u skretanju na severozapadni. Popodnevni pljuskovi su mogući i u utorak i sredu. U utorak će temperatura biti od 18 do 26 stepeni, a u sredu od 16 do 26. I u četvrtak su još mogući pljuskovi, a temperatura će se kretati od 17 do 25 stepeni. U petak umereno oblačno i suvo, uz temperaturu od 14 do 24