Hovenijer o deklaraciji Svesrpskog sabora: Kosovo nije sastavni deo Srbije

Američki ambasador u Prištini Džefri Hovenijer izjavio je danas da se Sjedinjene Države ne slažu sa Deklaracijom usvojenom na Svesrpskom saboru u Beogradu da je Kosovo sastavni deo Srbije. „Nisam imao priliku da pročitam sve izveštaje vezane za Svesrpski sabor, ali sam razumeo da se koristi jezik koji kaže da je Kosovo sastavni deo Srbije. Razumem da je to njihov stav, ali to nije stav bilo koga od nas, to nije stav SAD, naših partnera iz Kvinte, ili bilo koga