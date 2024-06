Bler u Prištini: Nato intervencija bila ispravna stvar - Kurti zahvalan za oslobođenje od "srpskih osvajača"

Nekadašnji premijer Velike Britanije Toni Bler istakao je da je "Nato intervencija pre 25 godina bila ispravna stvar" i da "stoji uz građane Kosova", prenosi Reporteri. On se sreo odvojeno i sa Vjosom Osmani i sa Aljbinom Kurtijem.

"To što sam ovde budi duboke emocije. Čestitam narodu Kosova na hrabrosti i nepokolebljivoj rešenosti da to iskoristi za oslobođenje zemlje. Tada sam bio ubeđen da je to ispravna stvar, a danas sa uverenjem stojim uz narod Kosova", rekao je Bler na zajedničkoj konferenciji sa predsednicom Kosova Vjosom Osmani. Bler je dodao da očekuje da će Kosovo u budućnosti postati deo Evropske unije. "Ovde se dešava mnogo pozitivnih stvari koje su dobre za ceo svet. Jedva čekam