Jeziv zločin u Subotici! Sin (37) lopatom ubio oca, telo pronađeno tek posle 3 godine

Policija u Subotici rasvetlila je teško ubistvo i uhapsila J. M. (37) iz Subotice zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ovo krivično delo. Sumnja se da je on pre tri godine, nakon verbalnog sukoba, lopatom ubio svoga oca. Po naredbi Višeg suda u Subotici, policija je izvršila pretres kuće i drugih prostorija J. M. gde je u pomoćnoj prostoriji pronađeno telo, za koje postoji sumnja da je njegov otac. J. M. je određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će on,