Promenljivo oblačno i nešto svežije pre podne na severu, a do kraja dana i u zapadnim i ventralnim predelima nestabilno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Samo na jugu i istoku Srbije očekuje se pretežno sunčano i toplo. Vetar slab do umeren, zapadni i severozapadni. Jutarnja temepratura od 16 do 20, najviša dnevna od 25 do 33 stepena. U Kragujevcu promenljivo, povremeno sa kišom i temperaturom do 30 stepeni.