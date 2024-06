Oglasio se i Tomislav Momirović o zabrani srpske robe na Kosovu

I Tomislav Momirović, ministar unutrašnje i spoljne trgovine, se oglasio povodom godišnjice uvođenja zabrane srpske robe na Kosovu.

On je u saopštenju naveo da je to presedan koji je pogodio Evropu i Balkan. “Ova pogubna politička odluka dovela je do gubitka poslova, kidanja decenijskih poslovnih veza između Srba i Albanaca, kao i gubitaka stotina miliona evra poslovnih prihoda, naveo je Momirović. Kako je dodao, strašno je da u 21. veku svedočimo da u Evropi izgrađenoj na temeljima zajedničkog tržišta i slobodnog protoka roba i usluga postoji režim koji je zabranio da ljudi trguju i da