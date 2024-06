Srbija protiv Engleske na početku svoje evropske avanture: Orlovi prvi meč na Evropskom prvenstvu igraju večeras, a organizatori iz Nemačke su ovaj duel ocenili kao visokorizičan.

Evropsko prvenstvo u fudbalu 2024. se igra u Nemačkoj, i to u 10 gradova. EURO će trajati do 14. jula, a Srbija je smeštena u grupu C, sa reprezentacijama Engleske, Danske i Slovenije.

Prvi meč Orlovi igraju protiv Gordog Albiona, a utakmica Srbija – Engleska se igra večeras u Gelzenkirhenu, na stadionu Šalkea, sa početkom od 21 sat. Ovo će biti prvi meč Orlova na Euru posle 24 duge godine, a ovaj stadion nije ostao u lepom sećanju navijačima Srbije, koji i dalje pamte poraz od Argentine na Svetskom prvenstvu 2006. godine. Ekipa Srbije i Crne Gore je tada poražena sa 6:0, a svoj prvi gol na Mundijalima postigao Lionel Mesi, koji je tada imao