Izraelska vojska objavila taktičku pauzu u ofanzivi radi veće isporuke pomoći

Izraelska vojska je objavila danas "taktičku pauzu" u svojoj ofanzivi na jugu Pojasa Gaze kako bi omogućila isporuku veće količine humanitarne pomoći.

Pauza počinje u 8.00 po lokalnom vremenu i biće na snazi do 19.00 sati (18 sati po srednjoevropskom), saopštila je vojska i najavila da će takvih pauza biti svakog dana do daljeg. Cilj je da se omogući kamionima da stignu do obližnjeg prelaza Kerem Šalom, koji je pod izraelskom kontrolom i glavni je prolaz za dopremanje pomoći i bezbedno putovanje auto-putem Salah a -Din od severa ka jugu kako bi se zalihe isporučile drugim delovima Gaze, rekla je vojska. Takav