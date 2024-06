Udruženje iz Subotice: Podržaćemo protest poljoprivrednih proizvođača

Predsednik Udruženja poljoprirednika Subotice Miroslav Matković rekao je danas da će podržati najavljeni protest sedam udruženja, nezadovoljnih ispunjenjem zahteva koji su krajem prošle godine dogovoreni sa Ministartstvom poljoprivrede.

On je, za agenciju Beta, rekao da je „sramota za državu Srbiju, ako je jedino rešenje da poljoprivrednici probleme rešavaju protestom“. Naveo je da je to udruženje, sa još nekoliko drugih, tražilo razgovor sa ministrom poljoprivrede Aleksandrom Martinovićem 17. maja i da je on u odgovoru zamolio da se strpe do 27. maja, jer zbog unapred dogovorenih obaveza nije u mogućnosti da ih primi, ali još nisu dobili poziv. „Nije nam jasno kako Martinović za pojedina