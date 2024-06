VIDEO: Šleper se prevrnuo na auto-putu Niš - Beograd i preprečio kolovoz: Saobraćaj normalizovan

Šleper kojim je upravljao državljanin Bugarske (52) oštetio je zaštitnu ogradu, a zatim se bočno prevrnuo i zauzeo sve tri kolovozne trake na auto-putu Niš - Beograd, kod naplatne rampe Kolare.

Vozač nije životno ugrožen, ima vidnih povreda i komunikativan je, javlja RTS. Utvrđeno je da nije bio pod dejstvom alkohola. Auto-moto savez Srbije saopštio je da je zatvoren deo auto-puta Niš – Beograd, nakon što je došlo do nezgode. View this post on Instagram A post shared by 192.RS (@192_rs) Saobraćaj se ponovo odvija bez smetnje. Saobraćaj se usmeravao alternativnim pravcem preko isključenja Ralja – obilaznica oko Smedereva – uključenje Vodanj – naplatna