Tropska vrelina u našoj zemlji, danas još toplije, Čačak jedan od najtoplijih gradova u zemlji, a sutra kalendarski stiže leto

U Srbiji danas pretežno sunčano vreme, najviša temperatura do 38 stepeni. i Čačak će danas biti jedan od najtoplijih gradova u zemlji.

Očekuje se još jedan vreli dan, sa temperaturama višom nego juče. Jutarnja temperatura kretaće se od 15 do 22 stepena, a najviša dnevna od 35 do 38. Duvaće vetar koji će u većem delu Srbije biti slab, promenljiv, a samo u Vojvodini slab i umeren južni i jugozapadni. Do subote se očekuje veoma toplo vreme, sa temperaturom do 40 stepeni. Najtoplije će biti na istoku i jugu zemlje.