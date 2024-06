Bivši ministar ulazi u Vučićev kabinet, a ovo su ljudi koji čine njegov tim savetnika

Bivši ministar poljoprivrede Dragan Glamočić imenovan je za novog savetnika predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

On će biti zadužen za poljoprivredu i agrarnu reformu, a ovim će postati deo vrlo zanimljivog tima Vučićevih savetnika. Najnovije pojačanje u kabinetu Aleksandra Vučića je Dragan Glamočić. On je 2013. bio deo Vlade Ivice Dačića, kada je vodio resor poljoprivrede. Ovu funkciju obavljao je do aprila 2014. godine kada je formirana nova Vlada na čelu sa Aleksandrom Vučićem. Inače, u biografiji navodi da je diplomirao na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu 1992.