Kragujevac: Vremenska prognoza za predstojeći vikend (od 21. do 23. juna)

U Srbiji se danas i sutra (21 - 22.06.) očekuje pik toplotnog talasa sa maksimalnim temperaturama od 35 do 40 stepni.

U nedelju (23.06.) na severu i zapadu Srbije, a početkom naredne sedmice i u ostalim krajevima manji pad temperatura (na vrednosti od 30 do 35 stepeni), dok će se samo na jugoistoku još u ponedeljak zadržati maksimalne vrednosti do 38 stepeni. Na području Kragujevca i Šumadije danas i sutra (21 - 22.06.) maksimalna temperatura biće do 37 stepeni, a u nedelju, 23. juna, do 33 stepena uz nastavak tropskih noći. U Ponedeljak će biti malo svežije, dok se od utorka