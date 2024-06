Ivica Dačić o zabrani festivala "Mirdita, dobar dan

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić rekao je povodom predstojećeg festivala "Mirdita, dobar dan", koji bi trebalo da bude održan krajem juna, da policija nije ta koja donosi političke odluke i da neće odlučivati na osnovu toga da li joj se nešto dopada ili ne, već isključivo sa aspekta bezbednosti.

„Bilo je mnogo predloga da se to zabrani, vrlo retko se primenjuju takve mere i pitanje je da li je to sada interes države gledano sa šireg aspekta. Ovde će uloga MUP biti da se svi bezbednosni rizici smanje na najmanju moguću meru“, poručio je Dačić za RTS. On je 18. juna pozvao organizatore festivala da taj događaj otkažu. „Videćemo šta će to biti. Ja sam rekao da je to skup visokog rizika. Reč je o prostoru koji nije javni. Ne učestvuju naši državni organi. Mi