Pred Novosađanima manje vrela nedelja, a biće i pljuskova

Nedelja pred nama u Novom Sadu će biti topla, ali ne kao protekla, a očekuju se i pljuskovi.

U ponedeljak će biti promenljivo oblačno, a temperatura će se kretati od 19 do 29 stepeni. Duvaće slab i umeren vetar, povremeno i jak severni i severozapadni. U utorak je moguća kiša, a temperatura će biti od 18 do 30 stepeni. U sredu, četvrtak i petak su tokom popodneva mogući pljuskovi sa grmljavinom. U sredu će temperatura biti od 20 do 30, u četvrtak od 19 do 29, a u petak od 18 do 31 stepen. Biometeorološka prognoza za ponedeljak, 24. jun: Biometeorološke