Oglasio se RHMZ, opet: Bićete upozoreni

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je jutros upozorenje na grmljavinske nepogode u Srbiji.

"Do kraja meseca zadržaće se nestabilno vreme, sa čestom pojavom grmljavinskih nepogoda sa intenzivnim pljuskovima, gradom i olujnim vetrom, danas sa većom verovatnoćom pojave na jugozapadu i jugu Srbije, a od sutra ponovo i u ostalim krajevima", objavio je RHMZ. Kako su rekli, za konkretne lokacije izdavaće hitna upozorenja jedan do dva časa unapred. Upozorenje za Beograd RHMZ izdao je i posebno upozorenje za Beograd: "Do kraja meseca biće toplo, nestabilno i