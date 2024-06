Danas promenljivo oblačno, toplo i sparno, ali nestabilno sa pljuskovima

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, toplo i sparno sa maksimalnom temperaturom do 34 stepena, ali i nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, koji na jugozapadu i jugu Srbije lokalno mogu biti izraženiji uz kratkotrajnu pojavu grada i jak i olujni vetar, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Završava se izraženi toplotni talas i maksimalne temperature će sledeće sedmice biti od 27 do 34 stepena Celzijusa. U većem delu Vojvodine i u Negotinskoj Krajini će danas biti suvo. Duvaće slab i umeren vetar, na severu Vojvodine povremeno i jak severni i severozapadni. Najniža temperatura će se kretati od 18 do 22 stepena, a najviša od 27 stepeni na zapadu Srbije do 34 na istoku zemlje. U Beogradu će biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, toplo i