Stižu grmljavina, grad i olujni vetar! Na snazi novo upozorenje RHMZ-a, cela Srbija na udaru!

RHMZ je izdao upozorenje zbog grmljavinskih nepogoda.

RHMZ je izdao upozorenje zbog grmljavinskih nepogoda. Republički hidrometeorološki zavod jutros je upozorio na mogućnost grmljavinskih nepogoda tokom dana na području Srbije. Slično će biti do kraja radne nedelje upozoravaju. Do petka će se zadržati nestabilno vreme, sa čestom pojavom grmljavinskih nepogoda sa intenzivnim pljuskovima, gradom i olujnim vetrom. "Za konkretne lokacije izdavaćemo hitna upozorenja jedan do dva časa unapred", piše u upozorenju RHMZ-a.