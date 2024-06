Ljiljana Smajlović: Asanž je apsolutni pobednik, država dužna da čuva svoje tajne, ne novinar

BEOGRAD - Novinarka Ljiljana Smajlović izjavila je danas da je osnivač Vikiliksa Džulijan Asanž, koji se izjasnio krivim po jednoj optužbi za pribavljanje i objavljivanje vojnih tajni SAD, čime je sebi obezbedio slobodu, bez ikakve sumnje pobednik u ovom postupku, istakavši da nikada do sada nije smatrano krivičnim delom kada novinar objavi informacije od javnog interesa, bez obzira na to kako je došao do njih, zato što novinar nije dužan da čuva državne tajne, već država.

"On je ostao kapetan svoje duše, i kakva god propaganda da sada usledi, uključujući i ovo da će se depeše ukloniti sa sajta Vikiliksa, svi smo mi pročitali ono što nas je zanimalo, one su pohranjene na nekim drugim stvarima. Mislim da je Asanž apsolutni pobednik", poručila je ona za Tanjug. Smajlovićeva kaže da je Asanž prvi novinar-izdavač koji se nagodio po optužbi po Zakonu o špijunaži, odnosno da je ovo prvi put da je novinar proglašen krivim što je objavio