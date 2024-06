Vučić: Priština ne želi dijalog, važno je da sačuvamo mir i prisebnost

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da Aljbin Kurti nije hteo da razgovara u Briselu i da nije došlo do dijaloga, jer Priština ne želi dijalog, već samo "de jure" priznanje KiM.

Predsednik Aleksandar Vučić rekao je da juče u Briselu nije došlo do dijaloga. "Jasno je da Kurti ne želi Zajednicu srpskih opština", istakao je Vučić, dodajući da Aljbin Kurti nije hteo da razgovara. "Da li nije hteo, nije smeo, nije želeo, to je manje više njegova stvar. Do dijaloga nije došlo, jer oni dijalog ne žele. Oni su čak kroz pomenuta tri uslova želeli de jure priznanje. Ovo više nije de fakto, ovo je de jure priznanje i to je ono što su tražili, to je