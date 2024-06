Danas oblačno i toplo, sa lokalnim pljuskovima

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno i toplo, mestimično sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom.

U drugom delu dana očekuju se i sunčani intervali. Duvaće slab do umeren vetar, pretežno severni i severozapadni. Najniža temperatura biće od 15 do 19, a najviša od 26 do 31 stepena.U Beogradu će biti promenljivo oblačno i toplo, povremeno sa lokalnim kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom. U drugom delu dana očekuju se i sunčani intervali. Najniža temperatura biće oko 19, a najviša oko 29 stepeni. Izvor: Beta