Danas promenljivo oblačno i toplo vreme

Kao i prethodnih dana i danas će biti uslova za kišu, pljuskove i grmljavinu.

Ponegde su moguće nepogode s gradom i olujnim vetrom. Najviša dnevna temperatura iznosiće 31 stepen, koliko je prognozirano za Negotin. Meteorolozi za danas prognoziraju promenljivo oblačno i toplo vreme, mestimično sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. U drugom delu dana očekuju se i sunčani intervali. Duvaće slab do umeren vetar, pretežno severni i severozapadni. Najniža temperatura ovog jutra iznosi od 15 do 19 stepeni, a najviša će iznositi od 26 stepeni do 31