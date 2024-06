Svi živimo “Taksistu”

Priča o filmskom New Yorku i New Yorku osamdesetih – od "Taxi Driver" i "Batmana" do "Erica" i "The Apprentince"

Godine 1976. dvojica (budućih) klasika Novog Hollywooda – Paul Schrader i Martin Scorsese – udružit će rad i zajedno napravi “Taxi Driver” (Taksista), vjerojatno najslavniji film čitave američke kinematografije sedamdesetih. A osim što je ostao upamćen kao najvažniji američki film dekade, “Taksist” je ostao upamćen i po najupečatljivijem antijunaku cijelog novog Hollywooda. Taj antijunak je Travis Bickle (Robert De Niro), vijetnamski veteran kojeg pere PTSP,