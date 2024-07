Studenti Filozofskog fakulteta proveli noć u Rektoratu: Blokiraju zgradu do daljeg

Grupa studenata Filozofskog fakulteta, koja je sinoć blokirala Rektorat zbog najavljenih izbora za studentski parlament, prenoćila je u ovoj ustanovi.

Izbori za Studentski parlament Filozofskog fakulteta trebalo je da počnu u 8 časova, ali nakon otpočete blokade ustanove u kojoj je trebalo da se održi glasanje, to se nije dogodilo. Kako najavljuju studenti, blokada će trajati do daljeg, što znači i posle 16 časova, do kada bi izbori trebalo da traju. Studentkinja Mila Pajić, ispred Neformalne grupe STAV, rekla je za 021.rs da okupljeni čekaju da im se obrate rektor Univerziteta u Novom Sadu Dejan Madić i dekanica