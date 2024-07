Vreo dan pred nama, a onda stižu oluje: Ovi predeli Srbije biće prvi na udaru nepogoda

Duvaće slab do umeren jugozapadni vetar, krajem dana i tokom noći u skretanju na severozapadni i u pojačanju, a prolazno će biti i jak

U Srbiji u ponedeljak sunčano i tropski toplo vreme. Pred kraj dana u severnim, a tokom večeri i noći i u centralnim i zapadnim predelima Srbije naoblačenje sa pljuskovima i grmljavinom. Biće uslova i za nepogode sa gradom i obilnim pljuskovima. Duvaće slab do umeren jugozapadni vetar, krajem dana i tokom noći u skretanju na severozapadni i u pojačanju, a prolazno će biti i jak. Jutarnja temperatura od 15 do 23°C, maksimalna dnevna od 32°C na severu i zapadu do