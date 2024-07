Užas kod Žitorađe: Muškarac staricu pretukao na ulici: Vukao je za kosu, pa srpom posekao po telu i licu

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Prokuplju uhapsili su D. I. (49), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nasilničko ponašanje.

On se sumnjiči da je juče na ulici u okolini Žitorađe napao sedamdesetsedmogodišnju ženu, povukao je za kosu, oborio na zemlju i srpom je posekao po licu i telu. Potom ju je, kako se sumnja, stezao za vrat, a dalji napad su sprečili prolaznici. Sedamdesetsedmogodišnjoj ženi su konstatovane lake telesne povrede. D. I. je određeno zadržavanje do 48 časova i on je, uz krivičnu prijavu, priveden nadležnom tužilaštvu.