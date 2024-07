Srpom napao stariju ženu kod Žitorađe: Posekao je po licu i telu, dalje povrede sprečili prolaznici

Policija u Prokuplјu uhapsila je D. I. (49), zbog sumnje da je na ulici u okolini Žitorađe napao sedamdesetsedmogodišnju ženu.

Sumnja se da ju je povukao za kosu, oborio na zemlјu i srpom je posekao po licu i telu, saopštila je danas policijska uprava u tom gradu. On je potom, kako se sumnja, ženu stezao za vrat, a dalјi napad su sprečili prolaznici. Ženi su konstatovane lake telesne povrede, a uhapšenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on je, uz krivičnu prijavu, priveden nadležnom tužilaštvu.