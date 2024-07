Šta su dogovorili Orban i Zelenski u Kijevu? (VIDEO)

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski i mađarski premijer Viktor Orban složili su se da rade na sporazumu kojim će se ukloniti bilateralni problemi, prenosi Evropska pravda.

Lideri dve zemlje rekli su to u utorak posle sastanka u Kijevu, javlja dopisnik Evropske pravde. U razgovoru sa novinarima lideri su naglasili da je sastanak važan korak za rešavanje problema nagomilanih već duže vreme. I welcome Hungary’s Prime Minister @PM_ViktorOrban on his first visit to Ukraine in 12 years. Today, we will discuss ways to bring a just and lasting peace closer. I thank Hungary for attending the Peace Summit and supporting its final communiqué.