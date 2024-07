U Srbiji danas bez oluja, krajem dana razvedravanje

U ostalim krajevima uz više oblačnosti još ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom, dok se krajem dana očekuje prestanak padavina i razvedravanje, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren vetar, na istoku povremeno jak severozapadni. Najniža temperatura od 14 do 19 stepeni, a najviša dnevna od 23 do 26. U Beogradu danas promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura od 15 do 17 , a najviša dnevna oko 25 stepeni.