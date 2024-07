Ponovo kreće prženje: Pred nama tropske noći, od ovog datuma živa u termometru ići će skoro do 40 stepeni!

Pred nama su tropske noći i veoma topli dani.

Pred nama su tropske noći i veoma topli dani. Meteorolozi su za danas prognozirali slabije lokalne pljuskove sa grmljavinom i maksimalnu temperaturu od 25 do 28 stepeni. Prema najnovijoj najavi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, narednih dana zadržaće se pretežno sunčano i sparno vreme, uz dalјi porast i jutarnjih i dnevnih temperatura. "Za vikend se u većini mesta očekuje od 32 do 35 °c, a početkom sledeće sedmice biće još toplije, ponegde i do 37 °c, uz