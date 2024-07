Vremenska prognoza za 5. jul 2024.

Od sutra ponovo pravo leto u Srbiji. Biće sunčano i sve toplije. Sutra najviša temperatura do 31 stepen, za vikend i do 35 stepeni. I u glavnom gradu sunčano i toplo. Temperatura do 29 stepeni. Od ponedeljka se vraćaju i tropske noći.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 05.07.2024. Petak: Pretežno sunčano i toplije uz slab, promenljiv vetar. Jutarnja temperatura od 10 do 18, a najviša dnevna od 27 do 31 stepen. 06.07.2024. Subota: Pretežno sunčano i još toplije. U košavskom području duvaće umeren i jak jugoistočni vetar, a u ostalim krajevima slab vetar promenljivog smera. Najniža temperatura od 12 do 20, a najviša dnevna od 30 do 33 stepena.