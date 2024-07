Edvin Džekson potpisao novi ugovor sa Asvelom

Sa reprezentacijom Francuske osvojio je bronzanu medalju na Svetskom prvenstvu 2014. godine

Francuski košarkaš Edvin Džekson produžio je ugovor sa Asvelom do juna 2025. godine, saopštio je danas francuski klub. Džekson (34) je prošle sezone u Evroligi prosečno postizao 5,3 poena po utakmici. On je član Asvela od 2023. godine, a igrao je za ovaj klub od 2007. do 2014, kao i sezoni 2019/2020. Džekson je pored Asvela igrao za Nanter, Rouen, Barselonu, Malagu, Estudijantes, Guangdong, Budućnost i Menorku. Sa reprezentacijom Francuske osvojio je bronzanu