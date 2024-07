VIDEO, FOTO Zastoj na auto-putu: Kilometarske kolone ka Nišu zbog lančanog sudara i požara, saobraćaj se polako normalizuje

Zbog požara jednog automobila kod Ćuprije i lančanog sudra koji se dogodio u blizini požara stvorene su kilometarske kolone na auto-putu E75 u smeru ka Nišu. saobraćaj se lagano normalizuje.

Kako javlja naša reporterka, automobil koji se zapalio u potpunosti je izgoreo i još uvek gori, a uzrok požara je za sada nepoznat. A post shared by 192.RS (@192_rs) Nedaleko od požara došlo je do lančanog sudara u kome je učestvovalo dosta vozila. A post shared by 192.RS (@192_rs) Za sada, kako saznajemo nema teže povređenjih lica.