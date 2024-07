"Čulo se kako škripi, videli smo da nešto pluta u vodi" Svedok koji tvrdi da je video nesreću na Savi opisuje jezivi trenutak

"Sedela sam na splavu pored reke. Desilo se pred našim očima. Sedeli smo pored vode direktno". Ovim rečima, u komentaru na društvenim mrežama, žena koja tvrdi da je prisustvovala nesreći opisuje kako je sve izgledalo nakon stravičnog sudara teretnog broda i čamca na Savi. Na Savi se odigrava prava drama, u toku je potraga za dve osobe, koje su ispale iz čamca u koji je udario teretni brod. View this post on Instagram A post shared by MOJ - BEOGRAD (@moj_beo_grad_)