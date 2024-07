Dve osobe nestale nakon sudara teretnog broda i čamca na Savi kod Novog Beograda

Dve osobe nestale su večeras nakon sudara teretnog broda i čamca na Savi, kod Novog Beograda.

Nakon sudara, koji se dogodio oko 21.45, jedan muškarac iz čamca je doplivao do splava na Novom Beogradu, gde su ga izvukli pripadnici rečne policije. U čamcu su se najverovatnije nalazile tri osobe. U toku je potraga za još dve osobe. Kako navode beogradski mediji, do obale je uspeo da dopliva 42-godišnji muškarac, koji je rekao da su njegova supruga (43) i kum (42) takođe bili u čamcu. A post shared by MOJ - BEOGRAD (@moj_beo_grad_)