Iduće nedelje u Srbiji i do 40 stepeni! Meteorolog Telegrafa najavljuje veoma vrele dane

Maksimalna temperatura biće od 33 do 37, u Beogradu do 35 stepeni

Drugi dan vikenda doneće Srbiji vedro i još toplije vreme. Sve više dolazi do priliva vrele vazdušne mase sa severa Afrike. Nebo nad Srbijom u nedelju će biti vedro. Maksimalna temperatura biće od 33 do 37, u Beogradu do 35 stepeni. Vrelom vremenu ne nazire se trenutno kraj, a maksimalna temperatura sledeće sedmice ići će tokom pojedinih dana na istoku Srbije i do 40 stepeni. (Telegraf.rs)