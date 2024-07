Ovaj mladić našao novi način tverkovanja

Obično tverkovanje nije više in, sada u modu dolazi nova varijanta, tverkovanje na motoru. To je upravo patentirao ovaj momak koji je vozio malo bucmastiju devojku na motoru i napravio novu varijantu tverkovanja. Naime, on je mrdao motor levo desno dok je zadnjica devojk podrhtavala. Pogledajte video: (Telegraf.rs)