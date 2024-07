Od 10. jula veće cene putarina u Srbiji

Vozači u Srbiji plaćaće od 10. jula veće putarine na osnovu novog cenovnika shodno odluci o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta, koju su usvojili Putevi Srbije, a “zeleno svetlo” na nju dala Vlada Srbije.

Cene su povećane za oko 10 odsto, pa će od srede putarina od Beograda do Šida koštati 500 dinara, od Obrenovca do Preljine 560 dinara, od Beograda do Subotice 800 dinara, od Beograda do Niša 1.130 dinara, a od Beograda do Dimitrovgrada 1.670 dinara. Odlukom je precizirano da plaćanjem putarine putem uređaja za elektronsku naplatu putarine, fizičko i pravno lice, korisnik motornog vozila četvrte kategorije emisijskog razreda “EURO 6”, ostvaruje popust od 10 odsto