Izazvao udes kod Leskovca, odbio alkotestiranje, vređao i pretio policiji i lakše povredio policajca

Leskovačka policija uhapsila je 29-godišnjeg Beograđanina zbog sumnje da je napravio udes, a zatim odbio alkotestiranje, uputivši uvrede policiji.

Uz to je jednom policijskom službeniku naneo telesnu povredu, saopštio je MUP, a preneo RTS. Kako se navodi u saopštenju Policijske uprave u Leskovcu, on je preksinoć, kako se sumnja, upravljajući "nisanom" usled neprilagođene brzine kretanja sleteo sa puta i udario u objekat pored puta, a kada je saobraćajna patrola pokušala da ga alkotestira, on je odbio testiranje, uputivši uvrede policiji dok je jednom policijskom službeniku naneo telesnu povredu. Takođe,