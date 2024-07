Srbiju čeka vruća nedelja. Danas do 40°C

Tokom dana će postojati mogućnost kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom, posebno sredinom dana i poslepodne.

Vetar će biti slab do umeren, promenljivog pravca, dok će u košavskom području preovladavati jugoistočni vetar, koji će kasnije tokom dana skrenuti na severozapadni. Minimalne temperature će se kretati od 15 do 23 stepena Celzijusa, dok će maksimalne biti od 33 do 37 stepeni Celzijusa. U Nišu se takođe očekuje pretežno sunčano i veoma toplo vreme. Vetar će biti uglavnom slab i promenljiv. Najniža temperatura u Nišu će biti oko 20 stepeni Celzijusa, dok će najviša