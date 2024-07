Još jedan toplotni talas stigao u Srbiju, na snazi narandžasti meteo-alarm gotovo u celoj zemlji

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) saopštio je da će jak i dugotrajan toplotni talas u Srbiji danas i sutra usloviti maksimalne temperature od 33 do 37 stepeni Celzijusa, a od srede do kraja sledeće sedmice od 35 do 40 stepeni, uz tropske noći u urbanim sredinama.

Toplotni talas pratiće i izražen deficit padavina, navodi RHMZ. Narandžasti meteo-alarm, koji označava opasno vreme, na snazi je u gotovo celoj Srbiji, sem zapada i jugozapada zemlje. Manji pad temperature za oko 5 stepeni, naročito na severozapadu Srbije, moguć je tek sredinom meseca, ali će se i nakon toga temperatura zadržati iznad proseka, uz nastavak perioda sa tropskim danima i noćima. Na području Leskovca maksimalna temperatura danas i sutra 36 stepeni, a od