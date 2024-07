U utorak sunčano i toplo, temperatura do 37 stepeni

Na jugozapadu zemlje i na jugu Banata sredinom dana i posle podne očekuje se lokalni razvoj oblačnosti.

Duvaće slab do umeren severni i severoistočni vetar. Jutarnja temperatura biće od 15 do 23, a najviša od 33 do 37 stepeni. Biometeorološka prognoza za utorak: Na većinu hroničnih bolesnika biometeorološke prilike mogu imati relativno povolјan uticaj. Osobama sa varirajućim krvnim pritiskom i obolјenjima srca se savetuje izvesna opreznost. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu zamaranja i glavobolјe. RHMZ upozorava da se narednih dana u toku toplotnog talasa