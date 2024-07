Veoma toplo, biće još toplije, danas do 37 stepeni, narandžasti meteo alarm u celoj zemlji

NOVI SAD - U Srbiji će danas, prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, biti pretežno sunčano i veoma toplo.

Sredinom dana i posle podne, uz izolovani razvoj oblačnosti, retka pojava kratkotrajne kiša ili pljuska sa grmljavinom. Vetar slab do umeren, promenljiv, u košavskom području jugoistočni, posle podne u skretanju na severozapadni. Najniža temperatura od 15 do 23, najviša od 33 do 37 stepeni Celzijusa. Narandžasti meteo-alarm gotovo u celoj zemlji Republički hidro0meteorološki zavod (RHMZ) saopštio je da će jak i dugotrajan toplotni talas u Srbiji danas i sutra