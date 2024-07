„Ko Boga vas molim uradite nešto, opština je zaboravila moje selo“: Vučić razgovarao sa stanovnicima naselja Rudno

Verujem u snagu srpske države da očuva mir i stabilnost, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić prilikom posete rekonstrukciji puta Studenica – Rudno, nakon čega je razgovarao sa stanovnicima ovog kraja koji su sa njim podelili probleme sa kojima se susreću i zamolili ga da im pomogne.

Vučić je prilikom posete razgovarao sa građanima i istakao da će brza saobraćajnica od Kraljeva do Raške i Novog Pazara da približi Beograd stanovnicima ovog kraja. Predsednik je u obraćanju naglasio da je srećan što se nalazi u Studenici jer je oko šest miliona evra koštala rekonstrukcija puta. „Nema za to nikakvog ekonomskog opravdanja, nema nikoga ko će reći da je to pametno ulaganje“, rekao je Vučić i dodao da to ipak jeste pametno jer ljudi mogu da ostanu na