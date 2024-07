Blinken: F-16 avioni su na putu za Ukrajinu

VAŠINGTON - Generalni sekretar SAD Entoni Blinken izjavio je danas da je slanje odbrambenih sistema Ukrajini, poput siistema ''Patriot'' i drugih, ključno za odbranu infrastrukture i ukrajinskog naroda, kao i snaga. ''Ključ je da se otključaju ekonomske investicije u Ukrajini.

To je posao broj jedan za Ukrajinu i Alijansu, ali to je samo deo poketa koji smo sastavili'', rekao je Blinken u Vašingtonu na Samitu NATO-a. On je rekao da ''u ovom trenutku'' pošiljka borbenih aviona F-16 koji su obezbedile Danska i Holandija ide ka Ukrajini. ''Oni će već ovog leta leteti nad Ukrajinom'', rekao je Blinken, javlja Tanjug. On je istakao da je za njega uspeh nezavisna i snažna Ukrajina, integrisana u NATO i Evropsku uniju, i ona koja ''stoji na