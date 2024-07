Koji delovi automobila najviše stradaju kada su napolju ekstremne vrućine?

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) uključio je crveni meteo-alarm i objavio da možemo da očekujemo ekstremne vrućine do 17. jula.

Često se izdaju preporuke za ponašanje ljudi kada je napolju od 35 do 40 stepeni, ali šta je sa našim automobilom? Dok je većina svesna da se za njega treba pobrinuti zimi zbog niskih temperatura, on zapravo teže podnosi visoke temperature. Pokazuje to i statistika auto klubova – britanska kompanija RAC, koja pruža pomoć na putu, beleži od 20 do 30% više intervencija kada su velike vrućine. Verovali ili ne, kada su visoke temperature, najviše stradavaju